Coup de pression : Antoine Dupont veut aller au clash !

Axel Cornic

Après un retour tonitruant en fin d’année, Antoine Dupont est passé à côté d’un rendez-vous très important, à l’image de tous ses coéquipiers du Stade Toulousain. La défaite face au Saracens de dimanche (20-14), pourrait bien être un tournant dans la saison des Haut-Garonnais, qui risquent de se faire éliminer dès la phase de poules de la Champions Cup.

Ce serait un véritable tremblement de terre. Club le plus titré en Champions Cup, le Stade Toulousain pourrait sortir par la petite porte. Après avoir perdu face aux Glasgow Warriors, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont enregistré un deuxième revers consécutif en Angleterre face aux Saracens, ce qui n’était plus arrivé depuis la saison 2017/2018.

« Il va falloir qu’on soit capable de se dire les choses » Évidemment, la pression est énorme sur les Toulousains, qui vont devoir gagner quoi qu’il arrive samedi prochain à domicile, face à Sale. « Il va falloir qu’on soit capable de se regarder, de se dire les choses, de savoir pourquoi on n’y arrive pas » a lancé un Antoine Dupont plus remonté que jamais, après la défaite face aux Saracens.