Antoine Dupont et les filles, c’est impossible !

Sportif de haut niveau, Antoine Dupont a donc fait du rugby sa profession. Depuis son plus jeune âge, le demi de mêlée a un ballon ovale entre les mains. Mais pas seulement… En effet, Dupont excellait dans n’importe quelle discipline à l’époque. D’ailleurs, pour lui, il n’y avait visiblement que le sport qui comptait et pour ce qui est des filles, c’était totalement différent.
Alors qu’on connait le Antoine Dupont d’aujourd’hui, certains de ses proches ont fait certaines révélations sur celui qu’il était étant plus jeune. A quoi ressemblait alors l’actuel demi de mêlée du Stade Toulousain ? « Antoine, il fallait qu'il bouge. Je ne suis pas certain qu'il ait passé beaucoup de temps devant une PlayStation. Ici, on a la chance de vivre dans un village. On laisse sortir nos enfants en confiance relativement tôt », a pu Jean-Philippe Guerrero, l'un de ses premiers éducateurs à l'école de rugby d’Antoine Dupont.
« Il ne pouvait pas rester sur un banc à parler avec des filles »
Antoine Dupont était donc semble-t-il hyper actif. C’est ainsi que le joueur de rugby enchainait les différentes activités sportives. Il n’y avait que ça qui comptait pour lui comme l’avait révélé Gauthier Enfedaque, ami d’enfance de Dupont, pour L’Equipe en 2024 : « Comme il passait sa vie à jouer, il avait des aptitudes dans tous les domaines. Que ce soit au squash, au tennis ou même à la pelote basque, il était hyper fort. Même à l'école, à la récréation, il fallait qu'il fasse du sport. Il ne pouvait pas rester sur un banc à parler avec des filles ».
Le côté tricheur d’Antoine Dupont !
D’ailleurs, en plus de vouloir tout le temps jouer, Antoine Dupont voulait tout le temps gagner. Allant jusqu’à tricher pour cela. C’est ce que faisait savoir son frère, Clément : « Le problème, c'est qu'il n'acceptait pas de perdre, aux dames comme dans tout. S'il se voyait en difficulté, il changeait les règles du jeu en cours de partie de façon à pouvoir reprendre le dessus. Il m'arnaquait à chaque fois et il était content ! ».