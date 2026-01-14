Antoine Dupont : Le plan drague qui vire au fiasco !

En 2017, Antoine Dupont quittait le Castres Olympique pour rejoindre son rêve : signer au Stade Toulousain. Le club rouge et noir mettait la main ainsi sur le demi de mêlée après plusieurs tentatives. En effet, ce n’était clairement pas la première fois que Toulouse draguait Dupont. Des approches qui étaient alors restées vaines…
Aujourd’hui, Antoine Dupont est un joueur du Stade Toulousain. Le rêve est ainsi devenu réalité pour le demi de mêlée qui souhaitait y évoluer depuis son plus jeune. Cela s’est donc produit en 2017 à la suite de son transfert en provenance de Castres. Dupont a enfin pu rejoint Toulouse, un club qu’il aurait déjà pu intégrer par le passé.
« Et là, je vois un gamin de 16 ou 17 ans… »
En effet, avant de recruter Antoine Dupont en 2017, le Stade Toulousain avait déjà dragué le demi de mêlée quand il était plus jeune. En vain. Pour L’Equipe, Michel Marfaing, responsable de la formation toulousaine, racontait en 2024 : « Comme tous les mercredis après-midi, je suis allé diriger une séance de jeu au pied au pôle Espoirs Jolimont de Toulouse. Et là, je vois un gamin de 16 ou 17 ans qui arrive sans échauffement, qui pose le ballon à 50 ou 55 mètres des perches et qui enquille des pénalités. Je demande qui c'est, et on me dit qu'il s'appelle Antoine Dupont, que c'est un très bon joueur, très costaud. À la fin, je vois donc le gamin pour lui demander si ça l'intéresserait de jouer au Stade Toulousain et il me répond qu'il en rêve depuis tout petit. Je rentre au club, je vois le président (René Bouscatel), le manager (Guy Novès), et je le leur dis qu'il y a un phénomène à Auch qu'il faut récupérer tout de suite ».
« On a eu les boules, je peux vous le dire »
« À l'époque, hélas, nous n'étions pas organisés comme maintenant, si bien que c'est un des dirigeants de l'Association Stade Toulousain Rugby qui avait appelé l'hôtel-restaurant Dupont tenu par les grands-parents de "Toto", et que les choses avaient traîné. Castres a été bien meilleur que nous, notamment Serge Milhas, le co-entraîneur de l'époque, qui lui a fait rapidement visiter les installations du club. Le gamin a donc senti qu'il y avait une ouverture avec le CO et pas avec nous, et il est parti là-bas. On a eu les boules, je peux vous le dire », ajoutait-il sur le raté du Stade Toulousain avec Antoine Dupont.