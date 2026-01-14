Antoine Dupont : Le plan drague qui vire au fiasco !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, Antoine Dupont quittait le Castres Olympique pour rejoindre son rêve : signer au Stade Toulousain. Le club rouge et noir mettait la main ainsi sur le demi de mêlée après plusieurs tentatives. En effet, ce n’était clairement pas la première fois que Toulouse draguait Dupont. Des approches qui étaient alors restées vaines…

Aujourd’hui, Antoine Dupont est un joueur du Stade Toulousain. Le rêve est ainsi devenu réalité pour le demi de mêlée qui souhaitait y évoluer depuis son plus jeune. Cela s’est donc produit en 2017 à la suite de son transfert en provenance de Castres. Dupont a enfin pu rejoint Toulouse, un club qu’il aurait déjà pu intégrer par le passé.

« Et là, je vois un gamin de 16 ou 17 ans… » En effet, avant de recruter Antoine Dupont en 2017, le Stade Toulousain avait déjà dragué le demi de mêlée quand il était plus jeune. En vain. Pour L’Equipe, Michel Marfaing, responsable de la formation toulousaine, racontait en 2024 : « Comme tous les mercredis après-midi, je suis allé diriger une séance de jeu au pied au pôle Espoirs Jolimont de Toulouse. Et là, je vois un gamin de 16 ou 17 ans qui arrive sans échauffement, qui pose le ballon à 50 ou 55 mètres des perches et qui enquille des pénalités. Je demande qui c'est, et on me dit qu'il s'appelle Antoine Dupont, que c'est un très bon joueur, très costaud. À la fin, je vois donc le gamin pour lui demander si ça l'intéresserait de jouer au Stade Toulousain et il me répond qu'il en rêve depuis tout petit. Je rentre au club, je vois le président (René Bouscatel), le manager (Guy Novès), et je le leur dis qu'il y a un phénomène à Auch qu'il faut récupérer tout de suite ».