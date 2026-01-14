C'est fini pour Antoine Dupont : L'annonce choc !

En novembre dernier, Antoine Dupont faisait son retour après une longue absence provoquée par une rupture des ligaments croisés. Cependant, le capitaine du Stade Toulousain peine à retrouver son meilleur niveaux, ce qui inquiète l'ancien pilier anglais Dan Cole qui craint de ne plus jamais revoir le vrai Antoine Dupont.
Victime d'une rupture des ligaments croisés avec le XV de France le 8 mars dernier, Antoine Dupont avait fait son retour à la compétition au mois de novembre. Sans surprise, le capitaine du Stade Toulousain n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations comme en témoigne sa prestation lors de la défaite contre les Saracens ce week-end. De quoi inquiéter l'ancien pilier de la sélection anglaise (118 sélections) Dan Cole.
Dan Cole très inquiet pour Antoine Dupont
« Il est revenu d’une blessure au ligament croisé antérieur (Dupont a été absent de début mars à fin novembre 2025, NDLR). Les attentes envers lui sont extrêmement élevées en tant que meilleur joueur du monde, mais il lui faudra du temps pour revenir au meilleur de sa forme », confie-t-il le podcast For The Love Of Rugby avant de poursuivre.
«Il n’a jamais ressemblé au Dupont qu’on connaît»
« Dans ce match, il a passé 80 minutes sur le terrain, mais il n’a jamais ressemblé au Dupont qu’on connaît, capable de dribbler ses adversaires avec une telle force, de créer des brèches et de permettre à ses coéquipiers de s’échapper. Après une rupture des ligaments croisés, combien de temps faut-il pour retrouver 100 % de ses capacités ou son meilleur niveau athlétique ? », se demande Dan Cole.