Rendez-vous historique pour Antoine Dupont : La rupture se prépare !

Après une défaite à Glasgow, le Stade Toulousain s'est de nouveau incliné dimanche contre les Saracens. Une situation qui met en péril l'avenir européen des coéquipiers d'Antoine Dupont puisqu'avant la dernière journée de la phase de groupe de la Champions Cup, il existe un scénario qui peut éliminer les Rouge-et-Noir dès le premier tour.
Samedi, c'est un rendez-vous qui pourrait devenir historique pour le Stade Toulousain. En effet, les hommes d'Ugo Mola reçoivent Sale pour la quatrième et dernière journée de Champions Cup et contre toute attente, l'enjeu sera majeur. Et pour cause, Toulouse a perdu deux de ses trois premiers matches européens de la saison, à Glasgow (21-28) et sur la pelouse des Saracens (14-20), ce qui les place dans une situation très délicate. En cas de défaite contre Sale samedi, combinée à une victoires des Sharks face à Clermont, Toulouse serait éliminé dès la phase de poule de la Champions Cup. Antoine Dupont a donc conscience qu'il s'agit d'une rendez-vous crucial.
Vers une catastrophe pour le Stade Toulousain ?
« Ce n’est pas juste un match de championnat qu’on peut rattraper facilement car on sait que le format est beaucoup plus long », confiait le capitaine du Stade Toulousain après la défaite en Angleterre, rapporté par Le Dauphiné, avant de poursuivre.
«C’est compliqué parce que cette défaite a beaucoup d’incidence»
« C’est compliqué parce que cette défaite a beaucoup d’incidence. On sait que sur ces quatre matchs (en Champions Cup), on n’a pas trop le droit à l’erreur et malheureusement, on a commis deux fois l’erreur, détaillait le capitaine du Stade. Évidemment que cette contre-performance a beaucoup plus d’impact sur le groupe mais c’est à nous de redresser la tête d’abord pour la semaine prochaine et si on arrive à se qualifier, de montrer un autre visage ne serait-ce que pour nous on sait qu’on est capable de faire bien mieux que ça », ajoutait Antoine Dupont.