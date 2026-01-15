Antoine Dupont - La séparation : C’est terminé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fabien Galthié va avoir des choix majeurs à faire au XV de France en vue du prochain Tournoi des 6 Nations, et devra trouver la meilleure animation offensive possible autour de sa grande star, Antoine Dupont. Romain Ntamack étant actuellement dans le dur avec de nouveaux pépins physiques, il pourrait être séparé de Dupont au profil de Matthieu Jalibert à l'ouverture... Explications.

Le XV de France place ses pions tactiquement en vue de la Coupe du Monde 2027 qui se déroulera en Australie ! Fabien Galthié doit trouver la meilleure formule autour de son capitaine Antoine Dupont, et notamment en ce qui concerne la poste de demi d'ouverture. C'est un secret de polichinelle, Dupont a une préférence pour son association avec Romain Ntamack dont il est le coéquipier au Stade Toulousain. Mais les tendances du moment pourraient finalement provoquer une séparation entre les deux hommes pour le prochain Tournoi des 6 Nations...

« Allez, on y va avec Jalibert » Au micro de son émission Super Moscato Show sur RMC, Vincent Moscato a évoqué le sujet et interpelle Fabien Galthié sur cette animation offensive du XV de France autour d'Antoine Dupont : « J’ai envie que Fabien change, qu’il tente un truc. Allez, on y va avec Jalibert et cette ligne de trois-quart qui est incroyable, la meilleure de France pour moi. Ils sont extraordinaires ». En clair, il estime qu'il est temps de lancer Matthieu Jalibert en tant que titulaire à l'ouverture aux côtés de Dupont, ce qui provoquerait donc une séparation avec Ntamack.