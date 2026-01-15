Antoine Dupont : La rupture est réclamée en direct !

Axel Cornic

Avec le Tournoi des 6 Nations qui approche à grands pas, les débats sont de plus en plus nombreux concernant l’équipe que Fabien Galthié va devoir aligner. Il faut dire que le Stade Toulousain d’Antoine Dupont et Romain Ntamack n’est pas au meilleur de sa forme, à l’inverse de l’UBB de Matthieu Jalibert ou de Louis Bielle-Biarrey.

Depuis sa prise de pouvoir en 2019, Fabien Galthié a tout de suite misé sur une ossature en grande partie formée des joueurs du Stade Toulousain. Un choix naturel, puisque les Haut-garonnais ont dominé le rugby français et international ces dernières années. Mais la tenance pourrait bien s’inverser...

« Allez, on y va avec Jalibert » Romain Ntamack et les Toulousains n’ont pas vraiment débuté 2026 de la meilleure des façons et on se demande s’il doit être l’ouvreur du XV de France cet hiver, à la place d’un Matthieu Jalibert étincelant. « J'ai envie que Fabien change, qu’il tente un truc. Allez, on y va avec Jalibert et cette ligne de trois-quart qui est incroyable, la meilleure de France pour moi. Ils sont extraordinaires » a déclaré Vincent Moscato, sur RMC.