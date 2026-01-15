Antoine Dupont : Sa belle rencontre avec une célébrité !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une grosse blessure au genou en décembre dernier, Perrine Laffont a eu l'occasion de travailler en rééducation avec le même kiné qu'Antoine Dupont et même de pouvoir échanger longuement avec la star du XV de France. Et la skieuse en garde visiblement un excellent souvenir.

Le 6 février débuteront les JO d'hiver de Milan-Cortina, et la championne de ski acrobatique française Perrine Laffont aura donc peut-être l'occasion de ramener une médaille, elle qui a effectué un partie de sa préparation avec Antoine Dupont au Stade Toulousain. Dans des propos rapportés par France Bleu, elle se livre sur cette rencontre avec la star du XV de France, qui s'est fait avant tout dans un contexte médicale puisqu'elle avait été victime d’un une contusion osseuse au genou droit début décembre.

Laffont en immersion au Stade Toulousain « C'est vrai qu'au final, cette blessure a été hyper enrichissante parce que sans elle, il n'y aurait pas eu tout ce processus médicalisé autour de moi. C'est un peu grâce au kiné qui avait géré Antoine Dupont pour sa blessure qui m'a géré aussi », indique Perrine Laffont avant de raconter sa rencontre et ses échanges avec Antoine Dupont.