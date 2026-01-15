Rupture d’Antoine Dupont : Il annonce la fin du calvaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont se retrouve de nouveau sous le feu des critiques après sa performance ratée contre Saracens avec le Stade Toulousain, mais Benjamin Kayser a tenu à assurer sa défense. L'ancien talonneur français estime d'ailleurs que Dupont en a fini avec le calvaire liée à sa rupture des ligaments croisés et répond cash aux critiques le concernant.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau ? La star du Stade Toulousain reste sur une performance décevante en Champions Cup sur la pelouse des Saracens (défaite 20-14), et les critiques commencent donc à s'abattre de nouveau sur Dupont. Mais de son côté, l'ancien talonneur français Benjamin Kayser, devenu consultant outre-Manche pour Premier Sports, a pris position en faveur d'Antoine Dupont.

« C'est un joueur exceptionnel » Il affirme que le calvaire du demi de mêlée du XV de France est terminé, alors que Dupont avait mis plus de huit mois à se remettre de cette rupture : « C'est un joueur exceptionnel, mais ce n'est pas un magicien. Sa forme ne m'inquiète pas. Pour son premier match après blessure, il a été brillant, comme s'il n'avait jamais arrêté, et désormais on viendrait dire l'inverse ? Il faut garder le sens des proportions », indique Benjamin Kayser.