Antoine Dupont : Son remplaçant enfin annoncé ?

Axel Cornic

Absent depuis mars dernier, Antoine Dupont va faire son grand retour avec le XV de France, à l’occasion du premier match du Tournoi des 6 Nations 2026 face à l’Irlande. Mais derrière lui c’est le grand vide, puisque Fabien Galthié a enregistré les forfaits de Maxime Lucu, Nolann Le Garrec et Baptiste Jauneau ces dernières semaines.

Décidément, les casse-têtes sont nombreux pour Fabien Galthié. A précisément 17 jours du choc contre l’Irlande au Stade de France, personne ne pourrait dire quelle sera le XV titulaire des Bleus. Et sur le banc des remplaçants la situation n’est pas plus simple...

Qui pour accompagner Dupont ? C’est le cas au poste de demi-de-mêlée ! Sauf catastrophe, Antoine Dupont devrait être titulaire le 5 février prochain contre l’Irlande, mais on ne sait toujours pas qui sera sa doublure. Maxime Lucu, candidat habituel au cours des dernières années, est en effet forfait pour le début du Tournoi des 6 Nations. Du côté de Baptiste Jauneau et de Nolann Le Garrec l’absence pourrait même être plus longue, ce qui laisse donc un grand vide.