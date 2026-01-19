Antoine Dupont : La rupture forcée ?

Avec le Tournoi des 6 Nations qui débute dans seulement quelques semaines, les débats se font de plus en plus nombreux concernant le XV de France que devra aligner Fabien Galthié. Et ils concernent en grande partie la charnière, avec un Romain Ntamack qui est loin de la meilleure forme de sa carrière.
Après l’absence d’Antoine Dupont, il faudra gérer celle de Romain Ntamack. L’ouvreur du Stade Toulousain est en effet très critiqué depuis un an et pour ne rien arranger, il a récemment été victime d’une blessure assez surprenante. D’après les informations de Midi Olympique, il serait en effet touché à un rein et devrait rater les deux premiers matchs du 6 Nations 2026.
Dupont privé de Ntamack
Le grand favori pour le remplacer n’est autre que Matthieu Jalibert, dans une forme éblouissante, qui va devoir guider le jeu du XV de France aux côtés de Dupont. « Il en va de l’intérêt de l’équipe de France que ces deux joueurs, à l’intelligence reconnue, parviennent à mieux se comprendre » a déclaré l’ancien troisième-ligne international Olivier Magne, dans un long entretien publié sur le site de Rugbyrama ce lundi.
« Ce serait même un atout majeur d’avoir Dupont et Jalibert ensemble sur le terrain »
« Je pense que si les deux joueurs n’ont pas pu s’exprimer à 100 % de leurs possibilités lorsqu’ils ont joué ensemble, c’est parce qu’il y a encore des non-dits et des incompréhensions. Mais il est évident que ces deux joueurs peuvent parfaitement fonctionner ensemble » a poursuivi Olivier Magne. « Ce serait même un atout majeur pour l’équipe de France, d’avoir ces deux joueurs ensemble sur le terrain qui ont la capacité de prendre des initiatives, de commander le jeu. C’est quand même des ressources extraordinaires ».