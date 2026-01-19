Antoine Dupont : La rupture forcée ?

Axel Cornic

Avec le Tournoi des 6 Nations qui débute dans seulement quelques semaines, les débats se font de plus en plus nombreux concernant le XV de France que devra aligner Fabien Galthié. Et ils concernent en grande partie la charnière, avec un Romain Ntamack qui est loin de la meilleure forme de sa carrière.

Après l’absence d’Antoine Dupont, il faudra gérer celle de Romain Ntamack. L’ouvreur du Stade Toulousain est en effet très critiqué depuis un an et pour ne rien arranger, il a récemment été victime d’une blessure assez surprenante. D’après les informations de Midi Olympique, il serait en effet touché à un rein et devrait rater les deux premiers matchs du 6 Nations 2026.

Dupont privé de Ntamack Le grand favori pour le remplacer n’est autre que Matthieu Jalibert, dans une forme éblouissante, qui va devoir guider le jeu du XV de France aux côtés de Dupont. « Il en va de l’intérêt de l’équipe de France que ces deux joueurs, à l’intelligence reconnue, parviennent à mieux se comprendre » a déclaré l’ancien troisième-ligne international Olivier Magne, dans un long entretien publié sur le site de Rugbyrama ce lundi.