Rupture d’Antoine Dupont : Il vit un moment magique !

Il y a quasiment un an, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou, étant victime d’une rupture du ligament croisé. L’absence a été longue pour le Toulousain, ce qui a alors laissé une place au poste de demi de mêlée du XV de France. Nolann Le Garrec en a ainsi profité pour gratter du temps de jeu avec la sélection. Et grâce à Fabien Galthié, il a vécu de grands moments ces dernières mois.

Sévèrement touché au genou, Antoine Dupont a dû rester sur la touche pendant de longs mois. Une absence qui a ainsi obligé le Stade Toulousain et le XV de France à faire sans le demi de mêlée. Chez les Bleus, Fabien Galthié a donc dû se passer de son capitaine et trouver d’autres solutions au poste de numéro 9. Nolann Le Garrec a ainsi eu sa chance. Et en l’absence de Dupont, le joueur de La Rochelle s’est régalé.

« C’était un peu un rêve d’enfant » « À ce jour, quels sont mes meilleurs souvenirs avec les Bleus ? J’en ai quelques-uns. Je dirais la première fois où j’ai démarré un match avec l’Équipe de France contre le pays de Galles (en 2024) et la tournée en Nouvelle-Zélande de l’été dernier. C’était un peu un rêve d’enfant de jouer les Blacks, chez eux », a d’abord confié Nolann Le Garrec dans un entretien accordé à Actu Rugby.