Rupture d’Antoine Dupont : Il vit un moment magique !

Sévèrement touché au genou, Antoine Dupont a dû rester sur la touche pendant de longs mois. Une absence qui a ainsi obligé le Stade Toulousain et le XV de France à faire sans le demi de mêlée. Chez les Bleus, Fabien Galthié a donc dû se passer de son capitaine et trouver d’autres solutions au poste de numéro 9. Nolann Le Garrec a ainsi eu sa chance. Et en l’absence de Dupont, le joueur de La Rochelle s’est régalé.
« C’était un peu un rêve d’enfant »
« À ce jour, quels sont mes meilleurs souvenirs avec les Bleus ? J’en ai quelques-uns. Je dirais la première fois où j’ai démarré un match avec l’Équipe de France contre le pays de Galles (en 2024) et la tournée en Nouvelle-Zélande de l’été dernier. C’était un peu un rêve d’enfant de jouer les Blacks, chez eux », a d’abord confié Nolann Le Garrec dans un entretien accordé à Actu Rugby.
« Des moments d’apprentissage énormes »
Le demi de mêlée de La Rochelle et du XV de France a ensuite fait savoir : « Ce que je garde de cette tournée en Nouvelle-Zélande ? Beaucoup de bonnes choses. Il y a peu de gens qui peuvent dire qu’ils ont affronté les All Blacks trois fois chez eux. Ce sont des moments d’apprentissage énormes même si on était là pour performer. Je pense qu’on n’est pas passé très loin. Il fallait qu’on soit à 100, voire 110 %, pour pouvoir gagner ces matchs. Ça me servira et je pense que ça servira à beaucoup de mecs qui étaient là ».