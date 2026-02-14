Antoine Dupont n’est pas seul, «il y a deux patrons» au XV de France !

Axel Cornic

Gravement blessé au genou en mars 2025, Antoine Dupont a fait son retour avec le XV de France tout récemment, pour l’ouverture du Tournoi des 6 Nations. Mais pendant l’absence du demi de mêlée de 29 ans, d’autres cadres se sont affirmés en sélection et ont pris le pouvoir.

C’est un retour réussi pour Antoine Dupont. Face à l’Irlande, la même équipe contre laquelle il s’était blessé au genou il y a presque un an, le capitaine a su mener le XV de France vers une victoire convaincante (36-14). Mais ce n’est pas lui qui a le plus impressionné sur la pelouse du Stade de France !

Le cadeau «dingue» de l'équipe d'Antoine Dupont : «Vous me faites pleurer...» https://t.co/2EegC9fZEe — le10sport (@le10sport) February 14, 2026

Thomas Ramos, la vraie star ? Si Louis Bielle-Biarrey a marqué un doublé, l’international français qui a crevé l’écran face à l’Irlande n’est autre que Thomas Ramos. Impérial au pied comme souvent, l’arrière a également pesé sur le jeu avec notamment une action qui a fait le tour de la planète lors du quatrième essai du XV de France. Et les hommages ne manquent pas pour le joueur du Stade Toulousain, qui sera une nouvelle fois titulaire ce dimanche, pour la rencontre face au Pays de Galles.