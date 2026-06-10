«Vitinha était bien le grand rêve du Real Madrid» : Menace confirmée pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Florentino Pérez, le président réélu du Real Madrid, a formulé une promesse assez folle durant sa campagne électorale : offrir au club merengue une star à 150M€. Le nom de Vitinha, le milieu de terrain portugais du PSG, a rapidement été évoqué à cet effet, et un journaliste confirme que la première intention du patron du Real Madrid était de déloger Vitinha du PSG cet été.

Élément incontournable du onze-type de Luis Enrique au PSG, Vitinha s'est imposé comme une référence mondiale sous la houlette du coach espagnol ces dernières années. Le milieu de terrain portugais, dont le contrat court jusqu'en 2029 au sein du club de la capitale, a d'ailleurs les idées claires quant à son avenir au PSG comme il l'a récemment confié à O Jogo : « Si je vais rester au PSG l’année prochaine ? Oui, absolument. Je ne veux pas trop y penser car pour l’instant, je veux profiter de mon repos et me concentrer aussi sur la Coupe du Monde. Mais oui, bien sûr, nous avons la responsabilité de défendre notre deuxième titre en Ligue des Champions, comme nous l’avons fait cette année en la remportant de nouveau », a indiqué Vitinha.

Le Real Madrid voulait bien recruter Vitinha Pourtant, durant sa campagne de réélection à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez a fait trembler le PSG en laissant entendre qu'il mettrait tout en oeuvre pour recruter Vitinha. Et Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, a confirmé le vif intérêt du président merengue pour le joueur parisien : « Le grand rêve du Real Madrid en interne était bien Vitinha. Mais le PSG ne le vendra pas. Cela n’arrivera pas », a indiqué Aouna au compte X de MadridXtra. En clair, Pérez avait initialement bel et bien l'intention de recruter Vitinha, mais le PSG a immédiatemment fermé la porte en coulisses...