«Apeuré, faible», Mbappé l'a affecté !

En pleine promotion pour son nouveau film «Mercato», Jamel Debbouze a évoqué sa relation privilégiée avec Kylian Mbappé et sa famille. Par chance, le comédien a partagé son comédien avec le clan Mbappé et a découvert un joueur bien éloigné de celui qui passe devant les caméras, presque submergé par sa forte popularité.

Dans le film « Mercato », Jamel Debbouze interprète un agent dont la carrière tient à un fil. Mais le comédien a déjà eu une vision de ce qu’il se trame derrière les écrans en partageant son confinement avec le clan Mbappé. A cette occasion, il a découvert un joueur presque dépassé par l’engouement qu’il suscite.

Debbouze raconte son moment «dinguissime» avec Mbappé

« J’ai été confiné avec Kylian Mbappé et sa famille. Un moment dinguissime. Ils m’ont profondément touché par leur lien familial dans l’adversité. Bien sûr, ils dont bonne figure, mais j’ai vu la fêlure, l’enfance chez Kylian. Quand ils étaient apeurés et que ça les submergeait pour un milliard de raisons. Les sommes faramineuses, engendrent des situation faramineuses. Comme ils ont de l’argent, il ne faudrait pas les plaindre, mais moi quand je vois l’enfant en lui, je ne peux pas ne pas être touché. Et malgré leur situation sociale, je sentais l’humanité et la faiblesse » a déclaré Debbouze.

« Ce que j’ai vécu m’a submergé »

Ce qu’il a vu l’a profondément marqué. Au point presque de s’émouvoir devant sa situation. « Si j’aimerais avoir sa vie ? Jamais de la France, c’est trop ! Ce que j’ai vécu m’a submergé » a confié Debbouze au cours d’un entretien accordé à La Tribune du Dimanche.