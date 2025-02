PSG : Kvaratskhelia est à l'écart !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a déboursé environ 70M€, bonus compris, pour boucler la signature de Khvicha Kvaratskhelia. Toutefois, le nouveau numéro 7 de Luis Enrique est en « en décalage » par rapport à ses coéquipiers pour le moment. Du moins, c'est ce qu'affirme Florent Gautreau, journaliste chez RMC Sport.

Pour renforcer son attaque, le PSG a mis la main sur Khvicha Kvaratskhelia lors du dernier mercato estival. En effet, le club de la capitale a signé un chèque d'environ 70M€, hors bonus, au Napoli pour s'offrir les services de l'international géorgien lors du dernier mercato hivernal.

Kvaratskhelia a du mal à comprendre le jeu du PSG

Arrivé il y a quelques semaines au PSG, Khvicha Kvaratskhelia n'est pas encore comme un poisson dans l'eau à Paris. D'après Florent Gautreau, le numéro 7 rouge et bleu n'a pas encore assimilé les consignes tactiques de Luis Enrique. A tel point qu'il serait « en décalage » par rapport à ses coéquipiers.

«On sent un gars qui est un peu en décalage»

« Je voulais faire un point sur Kvara. Je trouve que c'est là qu'on voit l'importance de ce collectif et de ces systèmes de passes mis en place par Luis Enrique. Ce que l'on voit avec l'équipe type, ça roule maintenant. Kvara a un peu de mal à s'intégrer dans ce système. Lui, il est en formation (...) Un truc qui montre qu'il n'est pas dans le mood du PSG actuel, le nombre de touches de balle. Il fait exactement ce qu'on reprochait à Doué au départ ou à Barcola, quand il n'était pas en confiance. Kvara par moments essaie de faire la diff. Et au moment où il a fait une passe dans la surface qui était un peu dans l'esprit PSG, elle n'était pas dans la coordination. Il faut qu'il rentre dans le système souhaité par Luis Enrique et qu'il soit en confiance avec ses partenaires. Parce que là on sent plutôt un gars qui est un peu en décalage », a déclaré Florent Gautreau, journaliste de RMC Sport, dans l'émission l'After Foot ce samedi soir. Reste à savoir jusqu'à quand Khvicha Kvaratskhelia serait à l'écart par rapport à ses partenaires au PSG.