Mbappé - PSG : Luis Enrique rappelé à l’ordre !

La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain a perdu Kylian Mbappé, parti au Real Madrid l'été dernier, Luis Enrique s'est récemment enflammé pour son équipe actuelle, qu'il juge meilleure que la saison dernière. De quoi faire réagir Jamel Debbouze ce dimanche matin sur le plateau de Téléfoot (TF1).

Après le départ de Kylian Mbappé du PSG, Luis Enrique était très confiant sur la capacité de son équipe à être efficace en attaque : « Mon avis, c’est qu’on peut y arriver. C’est mon objectif. Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts, et c’est mieux que 40. »

« Doucement, Luis… »

Grand ami de la famille Mbappé, ayant notamment passé le confinement lors du Covid-19 ensemble, Jamel Debbouze est revenu sur cette déclaration de Luis Enrique sur le plateau de Téléfoot. « Si le PSG est meilleur sans Mbappé, comme Luis Enrique l’a dit ? Doucement, Luis… », commence l’humoriste. « Il a fait une super division, il avait un joueur qui mettait 40 buts, maintenant il en a quatre qui en mettent douze… Non. »

« Nous sommes meilleurs en attaque et en défense »

Mais pour Luis Enrique, sa mission est accomplie et l’entraîneur espagnol estime que son équipe est meilleure maintenant que l’année dernière. L’ancien coach du FC Barcelone a récemment déclaré en conférence de presse : « J'ai été très courageux la saison dernière quand je vous ai dit qu'on aurait une meilleure équipe en attaque et en défense. Je continue de penser que nous sommes meilleurs en attaque et en défense, les chiffres sont là pour le dire. Je vous avais dit que plutôt qu'avoir un joueur qui marque 40 buts, je voulais des joueurs qui marquent tous beaucoup. C'est notre objectif, continuer à nous améliorer. Face à une situation qu'on ne souhaitait pas mais qui s'est passée, la maturité de l'équipe est très bonne. »