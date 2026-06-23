OM - Transfert de Greenwood : La date de son départ déjà connue ?

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood devrait sauf grosse surprise quitter l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival. Son club a grand besoin de vendre, encore plus après la récente sanction de l’UEFA, avec la star anglaise qui a actuellement la plus grosse valeur de l’effectif. Et à l’étranger, un transfert est déjà évoqué...

Meilleur buteur marseillais lors des deux dernières saisons, Mason Greenwood pourrait bien rentrer dans l’histoire. Pas pour ses prestations, mais plutôt pour son transfert ! L’ailier de 24 ans pourrait en effet rapporter entre 50 et 55M€, devenant de loin la plus grosse vente de l’histoire de l’OM.

La Roma veut Greenwood Cela fait des semaines désormais que la presse italienne parle de l’intérêt de l’AS Roma, où l’entraineur Gian Piero Gasperini aurait réclamé sa signature à ses dirigeants. D’après les informations de La Repubblica, les négociations avanceraient doucement mais surement, avec les Romains qui souhaiteraient étaler le payement sur plusieurs saisons, en commençant par une part fixe de 20M€ qui entreraient dans les caisses de l'OM dès cet été. De son côté, Mason Greenwood aurait déjà trouvé un accord avec le club italien sur un contrat de cinq ans, ou quatre ans avec une saison supplémentaire en option, comprenant notamment un salaire de 4,5M€ hors bonus.