Ce grand projet mercato au PSG : «Faire venir un 9 de type Lewandowski», Daniel Riolo a évoqué le sujet dans l’After !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a la possibilité d’évoluer aux trois postes de l’attaque. Ce qu’il a fait au fil de sa carrière entamée en 2016. Mais depuis plusieurs années, il est aligné en tant qu’attaquant axial tant en club qu’en sélection. Des débats ont récemment eu lieu dans les émissions spécialisées sur son positionnement que lui-même a évoqué en conférence. De quoi permettre à Daniel Riolo de ressortir un vieux dossier.

Voilà un sujet qui revient régulièrement sur la table : où est-ce que Kylian Mbappé doit jouer ? Ces derniers temps, en marge de cette Coupe du monde 2026 et de son association en équipe de France avec Ousmane Dembélé qui s’est réinventé dans une position d’attaquant de pointe avec le PSG, Mbappé a été au centre des débats notamment sur RMC. Il doit continuer à jouer en numéro 9, il doit jouer sur le côté gauche comme en 2022, tout a été entendu. Le principal intéressé a été interrogé sur la question en conférence de presse dimanche à 24 heures de la rencontre opposant les Bleus à l’Irak à Philadelphie.

«Je me sens bien sur les trois postes de l'attaque» « La pointe, ma position préférée? Je ne sais pas. Je me sens bien en ce moment, mais je ne pense pas que ce soit lié à ma position. Je me sens bien mentalement et physiquement. Ma position n'est pas très importante. Tout est une question d'animation. On doit être une équipe qui impose son style. Je me sens bien sur les trois postes de l'attaque ». a confié Kylian Mbappé pendant son point presse avec les journalistes. Une déclaration qui a forcément suscité des réactions dans les médias. Sur la fréquence radio de RMC, Daniel Riolo a profité de la diffusion de l’After Foot pour réagir.