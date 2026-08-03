«A l'arrivée, ça te coûte 80M€» : La gestion de ce dossier chaud au PSG choque l'After Foot !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières années, le PSG s'est lancé dans un vaste chantier sur le mercato, à savoir le poste de gardien de but. Dans cette optique, Gianluigi Donnarumma n'a pas été conservé et c'est Lucas Chevalier qui a été recruté pour compenser son départ... et c'est désormais Zion Suzuki qui se rapprocherait du PSG. Une gestion difficilement compréhensible comme c'est expliqué dans l'After Foot.

Très actif cet été sur les ventes, le PSG a déjà récolté quasiment 150M€ en se séparant de Gonçalo Ramos (AC Milan), Lee Kang-In (Atlético de Madrid) et Randal Kolo Muani (Juventus). Et c'est encore loin d'être terminé puisque Ibrahim Mbaye, Bradley Bacola mais aussi Lucas Chevalier. En effet, recruté pour 50M€, bonus compris, l'été dernier en provenance du LOSC, le portier français était amené à compenser le départ de Gianluigi Donnarumma qui s'était engagé avec Manchester City. Un choix totalement assumé à l'époque par Luis Enrique, qui assurait qu'il s'agissait d'une décision sportive et qu'il voulait un autre profil de gardien de but, notamment concernant les qualités de jeu au pied. Cependant, L'ancien Lillois a finalement perdu sa place au profit de Matvey Safonov. Et désormais, le PSG serait proche de boucler l'affaire avec Zion Suzuki, qui sort d'une belle Coupe du monde avec le Japon et qui pourrait quitter Parme pour environ 40M€.

Walid Acherchour ne comprend pas la gestion des gardiens de but au PSG Le PSG aurait même dégainé une offre de 33M€ pour recruter Zion Suzuki. Une décision qui va avoir des conséquences pour l'avenir de Lucas Chevalier comme l'explique Walid Acherchour. « Si j'étais à la place de Chevalier, je me ferai prêter ailleurs. Avec l'arrivée de Suzuki, on a toujours eu un Luis Enrique qui expliquait qu'il avait toujours trois gardiens très compétents. Quand Safonov partira ou qu’il ne fera pas l'affaire, il jouera. Lucas Chevalier peut peut-être retrouver son meilleur niveau à la Juventus en remplaçant Di Gregorio, voilà comment je vois le truc », prédit le journaliste au micro de l'After Foot sur RMC.

«A l’arrivée ça te coûte 80M€ avec Chevalier, Safonov et Suzuki» Plus globalement, Walid Acherchour peine à comprendre la gestion de l'après-Donnarumma au PSG qui aurait du être incarnée par Lucas Chevalier. « Maintenant la réalité, c'est que depuis l'après-Donnarumma, ils ont réussi à compenser avec un Safonov qui a fait une super deuxième partie de saison. Mais l’après-Donnarumma, à l’arrivée ça te coûte 80M€ avec Chevalier, Safonov et Suzuki. Les demandes de Donnarumma sur le salary cap qu’il voulait dépasser, ce n’était peut-être pas un mauvais choix de lui donner. Depuis le départ de Donnarumma, ils essayent de rattraper des erreurs sur des erreurs. C’est aussi dû à la nouvelle politique de Luis Campos où ils ne veulent pas se faire pigeonner sur les salaires », ajoute-t-il. Effectivement, Lucas Chevalier a été recruté pour 50M€, soit la somme qui pourrait être également investie pour Zion Suzuki, tandis que Matvey Safonov avait débarqué pour environ 20M€. En parallèle, le PSG avait vendu Gianluigi Donnarumma pour 30M€ à Manchester City. Au total, cela reviendrait donc à un investissement de 80M€ dans le cas Suzuki signerait et que Chevalier restait.