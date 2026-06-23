PSG - Randal Kolo Muani : L'annonce qui va refroidir son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour d'un prêt pas réellement concluant à Tottenham, Randal Kolo Muani n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et son départ du PSG semble acté. La Juventus en fait sa grande priorité pour cet été. Mais l'ancien buteur de la Vieille Dame, Nicola Amoruso n'est clairement pas aussi enthousiaste sur ce dossier.

Ce sera l'un des dossiers chauds du mercato du PSG. De retour d'un prêt loin d'être concluant à Tottenham, Randal Kolo Muani ne sera pas conservé par le club parisien où Luis Enrique ne compte toujours pas sur lui. La piste la plus chaude mène à la Juventus où l'attaquant français reste très apprécié. Mais alors que le contrat de Dusan Vlahovic arrive à son terme, Nicola Amoruso, ancien buteur de la Juve, estime qu'il serait plus judicieux de prolonger le Serbe que de recruter Randal Kolo Muani.

Amoruso pas chaud du tout pour Kolo Muani « Si je dois en choisir un, je prendrai Dusan à chaque fois », lâche-t-il dans les colonnes de Tuttosport avant d'en rajouter une couche : « Le fait qu'il ne soit pas encore pleinement intégré ne signifie pas forcément que personne ne le veut. Le Serbe est au top à son poste. Je ne vois pas beaucoup d'attaquants disponibles avec ce niveau et ce potentiel, c'est pourquoi je pense que prolonger son contrat serait un bon choix. Il semble avoir terminé la saison avec un excellent état d'esprit et une grande envie de jouer pour la Juventus. Spalletti l'a impliqué dans le jeu et lui a donné une grande confiance : c'est ce qui change la vie d'un avant-centre, et ses buts lorsqu'il n'était pas blessé l'ont prouvé. J'espère que nous trouverons un accord. »