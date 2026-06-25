Kylian Mbappé parle de son «papa» en équipe de France, et ce n'est pas Didier Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion du monde en 2018 et vainqueur de la Ligue des nations avec un tandem que l'on ne présente plus en équipe de France de par leurs succès et leur longévité, Kylian Mbappé a rendu hommage à l'homme derrière le sélectionneur Didier Deschamps : Guy Stéphan. Adjoint de DD, il est une figure paternelle pour tout le monde, à commencer par le capitaine des Bleus.

Une dernière tournée aux Etats-Unis avant que la séparation dont tout le monde parle depuis l'annonce de Didier Deschamps datant de janvier 2025. Dans le cadre de l'opération Pièces Jaunes, le sélectionneur des Bleus affirmait sur le plateau télévisé de LCI qu'il s'en irait à la fin de son contrat avec la Fédération française de football, à savoir cet été après la Coupe du monde 2026. Deschamps et son staff quitteront les Bleus, y compris donc son adjoint Guy Stéphan.

«C'est une figure paternelle» En marge de cette Last Dance sur le continent américain, beIN SPORTS a réalisé un documentaire anglé sur Guy Stéphan intitulé : Clap 2 fin. Une fois la Coupe du monde terminée, l'adjoint de DD mettra un point final à une aventure de quatorze ans sur le banc de touche des Bleus. Il a vu passer bien des joueurs au Château de Clairefontaine dont le capitaine Kylian Mbappé qui a fait ses débuts en mars 2017. « C'est un papa ? Oui, je pense que c'est une figure paternelle c'est vrai. Il a cette volonté de couver tous les joueurs. Il a toujours le bon message. Après dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plaisanter. C'est quelqu'un qui a toujours les bons mots pour analyser les adversaires, motiver les joueurs, pour parfois donner un petit coup de fouet sans que ce soit un coup de fouet ».