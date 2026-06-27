Le coup de gueule surprenant sur Kylian Mbappé en pleine Coupe du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’un très bon début de Coupe du Monde sous le maillot de l’équipe de France avec notamment 4 buts inscrits sur les deux premiers matchs, Kylian Mbappé fait taire les critiques à son égard. Clarence Seedorf ainsi que Rio Ferdinand, deux anciennes gloires du football européen, ont poussé un coup de gueule pour assurer la défense de Mbappé.

C’est un fait, Kylian Mbappé n’est pas épargné par les attaques et les critiques depuis deux ans, date de son départ du PSG pour signer au Real Madrid. Il faut dire que le capitaine de l’équipe de France sort de deux saisons blanches sans le moindre trophée majeur avec le club merengue, et son manque d’efforts sur les replis défensifs cristallise les critiques. Mais certains n’hésitent pas à monter au créneau pour défendre Mbappé, et c’est notamment le cas de Clarence Seedorf et de Rio Ferdinand.

« Je ne comprends pas tout ce buzz… » Interrogé dans le podcast de Rio Ferdinand, l’ancien milieu de terrain néerlandais passé notamment par le Real Madrid au cours de sa carrière pousse un coup de gueule contre les détracteurs de Kylian Mbappé : « Mbappé ? Je suis admiratif de ses performances. En termes de buts, c’est incroyable. Je ne comprends pas tout ce buzz autour du fait que Mbappé ne défende pas », affirme Clarence Seedorf pour défendre le capitaine de l’équipe de France.