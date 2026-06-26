Coupe du monde 2026 : Jérôme Rothen affiche une grosse inquiétude pour Kylian Mbappé...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de Coupe du monde très impressionnant, Kylian Mbappé semble parfaitement lancé. Néanmoins, Jérôme Rothen affiche un doute pour la suite de la compétition et se demande comment le capitaine des Bleus réagira lorsque le niveau de jeu va évoluer.

Auteur de quatre buts en deux rencontres, Kylian Mbappé a démarré la Coupe du monde de façon tonitruante. Et bien qu'il soit impressionné par les prestations du capitaine de l'équipe de France, Jérôme Rothen se demande s'il maintiendra ce niveau lorsque les Bleus seront en difficulté contre un adversaire plus solide.

Rothen a encore un doute pour Mbappé « Il est assez clinique. Il en a ratées une ou deux sur le premier match contre le Sénégal. Mais derrière, une fois qu'il a débloqué le compteur, tu as l'impression que ça y est, c'est parti. À la 60e minute, quand il a marqué le premier but contre le Sénégal, derrière je trouve qu'il est très efficace. La relation avec les autres, jouer avec les autres... Je l'ai vu contre l'Irak prendre le ballon côté gauche, faire une transversale côté droit pour Ousmane Dembélé. Une transversale qui est juste pour orienter le jeu. Ce sont des gestes et des passes qu'il ne faisait pas avant », lance-t-il au micro de Rothen s'enflamme avant de poursuivre.