Deschamps : C'est bientôt la fin avec l'équipe de France, l'annonce tant attendue est programmée pour sa succession !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Rendez-vous le 19 juillet pour l'équipe de France ? Remporter une troisième étoile mondiale est l'objectif des Bleus emmenés par Kylian Mbappé dans son rôle de capitaine et de Didier Deschamps qui participe à son ultime compétition en tant que sélectionneur de ce groupe après 14 années de service. Pour ce qui retourne de son remplacement, Philippe Diallo fait perdurer le suspense.

Un long chapitre de la carrière de Didier Deschamps touche à sa fin. En effet, une fois la Coupe du monde 2026 terminée, celui que l'on surnomme DD cédera sa place de sélectionneur à, sauf énorme coup de tonnerre, Zinedine Zidane. En attendant, Deschamps réalise sa Last Dance dans pays de l'Oncle Sam. Ses Bleus se sont qualifiés pour la phase à élimination directe avec comme ambition d'aller « le plus loin possible » désormais. C'est le discours tenu par Philippe Diallo dans le Journal du Dimanche.

«C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir» Le président de la Fédération française de football a été invité par le journaliste Jean-François Pérès à se confier sur la communication du remplaçant de Didier Deschamps en lieu et place sur le banc des Bleus. En soit, quand est-ce que Zidane deviendra officiellement le coach de la sélection tricolore ? « Les idées sont claires. On ira à Bordeaux pour accueillir la Turquie (le 25 septembre) et il y aura le retour au Stade de France. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir puisque Didier Deschamps a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre son mandat ».