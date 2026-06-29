Deschamps : C'est bientôt la fin avec l'équipe de France, l'annonce tant attendue est programmée pour sa succession !

Rendez-vous le 19 juillet pour l'équipe de France ? Remporter une troisième étoile mondiale est l'objectif des Bleus emmenés par Kylian Mbappé dans son rôle de capitaine et de Didier Deschamps qui participe à son ultime compétition en tant que sélectionneur de ce groupe après 14 années de service. Pour ce qui retourne de son remplacement, Philippe Diallo fait perdurer le suspense.
Un long chapitre de la carrière de Didier Deschamps touche à sa fin. En effet, une fois la Coupe du monde 2026 terminée, celui que l'on surnomme DD cédera sa place de sélectionneur à, sauf énorme coup de tonnerre, Zinedine Zidane. En attendant, Deschamps réalise sa Last Dance dans pays de l'Oncle Sam. Ses Bleus se sont qualifiés pour la phase à élimination directe avec comme ambition d'aller « le plus loin possible » désormais. C'est le discours tenu par Philippe Diallo dans le Journal du Dimanche.
«C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir»
Le président de la Fédération française de football a été invité par le journaliste Jean-François Pérès à se confier sur la communication du remplaçant de Didier Deschamps en lieu et place sur le banc des Bleus. En soit, quand est-ce que Zidane deviendra officiellement le coach de la sélection tricolore ? « Les idées sont claires. On ira à Bordeaux pour accueillir la Turquie (le 25 septembre) et il y aura le retour au Stade de France. C'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir puisque Didier Deschamps a annoncé qu'il ne souhaitait pas poursuivre son mandat ».
«À la fin de la Coupe du monde, je donnerai l'identité du nouveau sélectionneur»
Au cours de cette entrevue pour le Journal du Dimanche, le patron de la FFF n'a une fois de plus pas évoqué le nom de Zinedine Zidane, ni donné de date exacte de l'annonce tant attendue. Elle interviendra cependant après la Coupe du monde 202 (11 juin-19 juillet) et pas avant. « À la fin de la Coupe du monde, je donnerai l'identité du nouveau sélectionneur ». Le décor est donné, il n'y a plus qu'à vibrer avec le staff de Didier Deschamps et les Bleus pour leur dernière avant la rédaction d'un nouveau chapitre.