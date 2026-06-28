Kylian Mbappé : «Il me fait penser à moi», cette légende le désigne comme successeur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Kylian Mbappé continue d’impressionner en sélection. En pleine quête d’une deuxième Coupe du Monde avec les Bleus, l’attaquant du Real Madrid régale d’anciennes légendes. C’est notamment le cas de Ronaldo, qui se reconnaît clairement en Mbappé comme il l’a reconnu ce dimanche.

Devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Kylian Mbappé espère porter les Bleus vers les sommets. Auteur de 16 buts en Coupe du Monde, l’attaquant du Real Madrid a égalé l’ancien record de Miroslav Klose, mais voit désormais Lionel Messi à 19 buts. Auteur quant à lui de 15 réalisations au mondial qu’il a remporté en 2002 et en 1994 avec le Brésil, Ronaldo s’est exprimé sur les deux génies, affirmant que Kylian Mbappé lui ressemblait dans le style de jeu.

« Mbappé, son style de jeu me fait penser à moi à mon apogée » « Ça me fait dire que tous les records sont faits pour être battus, et que le football va de toute façon au-delà des chiffres. Il faut aussi penser à l'héritage qu'on laisse. Mais ils sont tous les deux, sans aucun doute, des joueurs qui transcendent les chiffres et qui méritent d'être les meilleurs buteurs de tous les temps de la compétition. Messi, c'est l'un des plus grands joueurs de toute l'histoire du football et il est encore influent et décisif aujourd'hui. Quant à Mbappé, son style de jeu me fait penser à moi à mon apogée. Il est l'un des plus grands du foot actuel et un héritier naturel des légendes du jeu », a ainsi confié le Ballon d’Or 1997 et 2002 dans un entretien accordé à l’Equipe.