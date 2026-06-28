Coupe du monde 2026 - Problème d'argent à la FFF : La fake news qui agace Philippe Diallo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Journal du Dimanche a démarché Philippe Diallo dans l'optique de recueillir ses propos sur divers sujets : le Mondial, le drame personnel qui a frappé Didier Deschamps, la Coupe du monde 2038 ainsi que la question du bujet de la Fédération française de football. Une plateforme idoine pour que le président de la FFF annonce ses vérités sur ce cas économique.

Courant mai, L'Equipe rendait public quelques détails inquiétants de la situation financière dans laquelle se trouve la Fédération française de football. Des coupes budgétaires ont été instaurées à la Direction Technique Nationale (DTN) ou encore chez les équipes de jeunes avec la non participation au tournoi Maurice Revello. Le prize money octroyé par la FIFA pour la Coupe du monde étant moins important, Philippe Diallo a travaillé avec les joueurs de l'équipe de France en amont de la compétition pour que leurs primes soient diminuées.

«La FFF va très bien, elle ne s'est même jamais aussi bien portée» Mais qu'en est-il vraiment ? Philippe Diallo a reconnu au Journal du Dimanche que le budget de la Coupe du monde était pas immense au vu du coût de cette compétition avec les déplacements et la logistique sur place. Mais en aucun cas les caisses de la Fédération française de football sont à la peine. « Je crois que beaucoup d'inexactitudes ont été propagées. La FFF va très bien, elle ne s'est même jamais aussi bien portée. Sur l'exercice 2025-2026, son résultat sera bénéficiaire. Sur le suivant, son budget sera le plus important de l'histoire, proche de 350 millions d'euros. Je préside une institution robuste, qui enregistre des records en matière de partenariats ».