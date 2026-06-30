Rayan Cherki : Messi, Zidane… Thierry Henry n’a «jamais vu ça» de sa vie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Rayan Cherki se trouve actuellement aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France. A l’occasion de cette compétition, le joueur de Manchester City va pouvoir exposer son talent aux yeux de tous. Thierry Henry a lui pu le voir de très près, ayant eu Cherki sous ses ordres chez les Espoirs. Et voilà qu’il n’avait tout simplement jamais vu ça.

Après sa carrière de joueur et en parallèle de celle de consultant, Thierry Henry s’est reconverti en tant qu’entraîneur. C’est ainsi qu’on a notamment pu le voir à la tête de l’équipe de France Espoirs et aux commandes des Bleus lors des Jeux Olympiques. C’est à ce moment qu’il a eu sous ses ordres un certain Rayan Cherki. Alors qu’on connait la qualité technique du joueur de Manchester City, voilà que ce serait très impressionnant. Et Thierry Henry a pu en témoigner.

« Je n’ai jamais vu ça dans ma vie » Invité du podcast de Rio Ferdinand, Thierry Henry a ainsi dit tout le bien qu’il pensait de Rayan Cherki et de sa technique. C’est alors que l’ancien sélectionneur des Espoirs a expliqué : « Ryan, je l’ai dit plusieurs fois et je vais le redire. Je l’ai dit en conférence de presse quand il était mon joueur chez les Espoirs et aux Jeux Olympiques, je n’ai jamais vu un joueur dribbler comme il peut le faire avec ses deux pieds. Les gens ne comprennent pas quand je dis ça. Je ne dis pas qu’il a le pied gauche de Messi ou le pied droit de Zidane, mais les deux pieds. Il peut faire n’importe quoi. Normalement, quand vous faites quelque chose de difficile, vous utilisez votre pied fort. Je n’ai jamais vu ça dans ma vie ».