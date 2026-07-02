Équipe de France - Kylian Mbappé cartonne en Coupe du Monde : Acherchour lance un débat avec Zinedine Zidane !

Amadou Diawara

Comme en 2018 et en 2022, Kylian Mbappé éclabousse de sa classe la Coupe du Monde 2026. Auteur de prestations XXL aux Etats-Unis, le capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps est l'un des grands artisans du parcours des Bleus. D'après Walid Acherchour, Kylian Mbappé peut déjà s'assoir à la même table que Zinedine Zidane et Michel Platini, deux légendes du football français.

Kylian Mbappé s'illustre particulièrement lorsqu'il dispute la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Brillant en 2018 et en 2022, l'international tricolore réalise encore des prouesses durant cette édition. Ayant inscrit 6 réalisations lors de ce Mondial, Kylian Mbappé en a inscrit 18 au total. Il n'est donc plus qu'à une unité de Lionel Messi (19), meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Grâce à de telles performances, le capitale et numéro 10 des Bleus a aidé son équipe à disputer deux finales en 2018 et en 2022. Et aujourd'hui, les Tricolores se préparent à affronter le Paraguay en huitième de finale.

«Rien ne nous empêche de mettre Mbappé à la hauteur de Platini et Zidane » Interrogé dans l'émission l'After Foot, Walid Acherchour n'a pas tari d'éloges à l'égard de Kylian Mbappé, n'hésitant pas à le comparer à Zinedine Zidane et Michel Platini, légendes de l'équipe de France. « Rien ne nous empêche aujourd’hui, à part la nostalgie, de mettre Mbappé à la hauteur de Platini et Zidane dans l'histoire des Bleus. Aujourd’hui ce qu’il est en train de faire, ce qu’il a réalisé sur les 3 dernières Coupes du Monde en termes d’efficacité, de statistiques, d’empreinte, d’impact… C'est un joueur qui est à la hauteur des deux », a affirmé le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.