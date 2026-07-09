Coupe du Monde 2026 - Maroc : Gros clash pour Achraf Hakimi juste après la CAN ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En tentant (et ratant) une panenka lors de la finale de la dernière CAN face au Sénégal, Brahim Diaz s’est mis à dos une partie des supporters marocains mais également de certains joueurs, dont Achraf Hakimi. Bien que les deux joueurs aient mis de côté leurs différends pour se concentrer sur cette Coupe du monde, leur relation resterait encore tendue.

Brahim Diaz aurait pu être le héros du Maroc, mais sa panenka ratée contre le Sénégal (0-1) lors de l'invraisemblable finale de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier l’a placé sous le feu des critiques. « Tu peux rater un penalty, en Coupe d’Afrique, en finale, à la fin d’un match. Ça nous est arrivé. Achraf, il a raté un penalty à un moment crucial. On est passé à autre chose. Il a tiré, il a essayé. Ça fait partie du foot. Mais là, quand il [Brahim Diaz] a fait la panenka, j’ai dit : ‘'Tu ne peux pas faire ça maintenant.’' J’en souris là, mais je ne souriais pas sur le coup », avait avoué peu après le Marocain Romain Saïss dans une interview accordée à Colinterview.

Ce n’est pas l’amour fou entre Hakimi et Diaz D’après L’Équipe, Achraf Hakimi fait partie des joueurs qui ont été agacés par le geste de Brahim Diaz. Et les excuses formulées par l’attaquant du Real Madrid lors de la trêve internationale du mois de mars n’auraient pas apaisé les tensions, notamment avec la star du PSG. Des mots durs auraient été échangés entre les deux hommes, toujours en froid malgré la gestion du nouveau staff de Mohamed Ouahbi et de certains proches du groupe, mais unis dans l’intérêt supérieur de la sélection marocaine.