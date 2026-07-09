Coupe du monde 2026 : Une absence de taille se profile pour France/Maroc ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’instar d’Aurélien Tchouaméni qui traîne une diminution aux adducteurs depuis la fin de semaine dernière, ce qui lui avait coûté le 1/8ème de finale contre le Paraguay (1-0), le Maroc dispose lui aussi d’un joueur blessé au sein de son effectif avant le 1/4 de finale de Coupe du monde 2026 face aux Bleus ce jeudi : Ismael Saibari. Et au vu de la séance d’entraînement de mercredi, son absence se confirmerait d’heure en heure dans le onze de départ de Mohamed Ouahbi.

Ismael Saibari a fêté son 25ème anniversaire en janvier dernier. Une année 2026 charnière pour la carrière de l’international marocain qui vit sa première Coupe du monde sur le sol américain depuis le 11 juin. Avec les Lions de l’Atlas, il a trouvé le chemin des filets lors des trois rencontres de poule face au Brésil (1-1), à l’Ecosse (1-0) et Haïti (4-2). Quelques jours plus tard, Saibari devenait officiellement un joueur du Bayern Munich, transféré en Bavière en provenance du PSV Eindhoven pour 55M€.

Touché à la cuisse, Ismael Saibari est incertain pour le quart de finale de Coupe du monde contre les Bleus Toutefois, Ismael Saibari a contracté une blessure à la cuisse lors du 1/8ème de finale entre le Maroc et le Canada la semaine dernière (3-0). Dès la 21ème minute de jeu, une gêne musculaire l’obligeait à céder sa place. Et depuis, le doute plane quant à sa participation au quart de finale de Coupe du monde 2026 programmé ce jeudi soir à Foxborough (22h, heure française) face à l’équipe de France.