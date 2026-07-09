Coupe du monde 2026 : Une absence de taille se profile pour France/Maroc ?

A l’instar d’Aurélien Tchouaméni qui traîne une diminution aux adducteurs depuis la fin de semaine dernière, ce qui lui avait coûté le 1/8ème de finale contre le Paraguay (1-0), le Maroc dispose lui aussi d’un joueur blessé au sein de son effectif avant le 1/4 de finale de Coupe du monde 2026 face aux Bleus ce jeudi : Ismael Saibari. Et au vu de la séance d’entraînement de mercredi, son absence se confirmerait d’heure en heure dans le onze de départ de Mohamed Ouahbi.
Ismael Saibari a fêté son 25ème anniversaire en janvier dernier. Une année 2026 charnière pour la carrière de l’international marocain qui vit sa première Coupe du monde sur le sol américain depuis le 11 juin. Avec les Lions de l’Atlas, il a trouvé le chemin des filets lors des trois rencontres de poule face au Brésil (1-1), à l’Ecosse (1-0) et Haïti (4-2). Quelques jours plus tard, Saibari devenait officiellement un joueur du Bayern Munich, transféré en Bavière en provenance du PSV Eindhoven pour 55M€.
Touché à la cuisse, Ismael Saibari est incertain pour le quart de finale de Coupe du monde contre les Bleus
Toutefois, Ismael Saibari a contracté une blessure à la cuisse lors du 1/8ème de finale entre le Maroc et le Canada la semaine dernière (3-0). Dès la 21ème minute de jeu, une gêne musculaire l’obligeait à céder sa place. Et depuis, le doute plane quant à sa participation au quart de finale de Coupe du monde 2026 programmé ce jeudi soir à Foxborough (22h, heure française) face à l’équipe de France.
Ismael Saibari absent de la séance d’entraînement du Maroc mercredi
BeIN SPORTS a communiqué une information concernant l’état physique d’Ismael Saibari sur son compte X. Mercredi, veille du choc contre l’équipe de France, le nouvel attaquant du Bayern Munich n’a pas pris part à la séance d’entraînement collective avec la sélection marocaine. Il n’aurait effectué que du travail en salle, n’étant visiblement pas encore apte à reprendre l’entraînement avec le reste du groupe de Mohamed Ouahbi. Ce qui pourrait laisser entendre un forfait ou au mieux une non titularisation face à l’équipe de France ce jeudi.