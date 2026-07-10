«Deschamps va être très difficile à remplacer» : Thierry Henry est très inquiet pour Zinedine Zidane !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la Coupe du monde, l'équipe de France impressionne tout le monde et donne la sensation de s'être qualifiée pour le demi-finale sans vraiment forcer. Et comme l'explique Thierry Henry, cela rajoute clairement de la pression sur les épaules de Zinedine Zidane qui sera le successeur de Didier Deschamps.

Aux Etats-Unis, l'équipe de France poursuit son parcours sans faute. Tombeurs du Maroc en quart de finale (2-0) à l'issue d'une rencontre pleinement dominée, les Bleus se hissent donc en demi-finale pour la troisième fois de suite. Une statistique qui en dit long sur le travail réalisé par Didier Deschamps qui rêve d'accrocher une troisième étoile avant de céder son poste de sélectionneur 14 ans après son arrivée. Et l'ancien milieu de terrain laissera un héritage bien plus important que celui qu'il avait récupéré en 2012.

Thierry Henry s'inquiète pour Zinedine Zidane Pour le remplacer, rien n'est officiel, mais tout le monde sait qu'il s'agira de Zinedine Zidane. Et malgré l'enthousiasme autour de l'arrivée du légendaire numéro 10 sur le banc des Bleus, Thierry Henry rappelle que Didier Deschamps « va être très difficile à remplacer pour nous. » L'ancien buteur d'Arsenal, qui a évolué avec les deux en sélection, prévient donc Zizou, qui aura une grosse pression.