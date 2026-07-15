Coupe du monde 2026 - Deschamps craque après l'élimination : «Je vais passer pour une pleureuse»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'équipe de France ne disputera donc pas une troisième finale de Coupe du monde d'affilée. Les Bleus ont été éliminés par l'Espagne en demi (0-2) et à l'issue du match, Didier Deschamps a eu quelques mots contre l'arbitrage.

Pour sa dernière compétition avec l'équipe de France, Didier Deschamps ne remportera donc pas une troisième Coupe du monde. En effet, les Bleus ont été éliminés en demi-finale par l'Espagne (2-0) qui essaiera de décrocher une deuxième étoile 16 ans après la première. Et à l'issue de la rencontre, le sélectionneur des Bleus s'en est pris à l'arbitre de la rencontre, à savoir le Salvadorien Iván Barton.

Deschamps remet en cause l'arbitrage « Beaucoup de déception. Les joueurs sont anéantis. On avait beaucoup d’ambition. Il faut être logique et reconnaître. On a affronté une équipe qui a bien maîtrisé son sujet. C’est notre faute. Je ne veux pas accuser qui que ce soit. Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitre une demi-finale de la Coupe du Monde ? Je ne vais pas répondre. Ce n’est pas parce qu’on a perdu que je dis ça. Il y a eu pas mal de situations en notre défaveur. Mais la première raison c’est parce qu’on a été en-dessous et on a été moins dangeureux que d’habitude. On a raté nos passes qui auraient pu amener des occasions. C’était la dernière étape avant la finale. L’Espagne a montré plus », lance-t-il au micro de M6 avant d'en rajouter une couche.