Coupe du Monde 2026 : Clashé par Jude Bellingham, Thomas Tuchel lui a répondu !

Amadou Diawara

Après la victoire de l'Angleterre face à la Norvège en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, Thomas Tuchel a critiqué la prestation de ses joueurs. Interrogé sur la sortie de son entraineur, Jude Bellingham l'a clashé. En conférence de presse, Thomas Tuchel a répondu à son joueur.

L'Angleterre a eu chaud en quart de finale de la Coupe du Monde. Malmenés par la Norvège, les Three Lions se sont finalement imposés 2-1 à l'issue des prolongations. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Thomas Tuchel a pesté contre la performance de ses joueurs. « Nous nous sommes vraiment, vraiment compliqué la tâche aujourd'hui. Le résultat est fantastique. Être en demi-finale, c'est incroyable, mais je ne suis pas satisfait de notre prestation. Nous avons eu de la chance aujourd'hui. Nous devons mieux jouer. L'engagement est là, mais notre façon de jouer nous a rendu la tâche très, très difficile : on a joué de manière brouillonne, trop prudente, pas assez rapide, pas assez efficace. On doit s'améliorer. Mais pour l'instant, c'est le moment de fêter ça et de savourer ce moment. On a trois jours devant nous », a déclaré le sélectionneur de l'Angleterre. Une déclaration n'ayant pas du tout plu à Jude Bellingham.

«J'aurais peut-être répondu la même chose» « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est de jouer dans ce genre de conditions contre Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth… Ce n’est pas une équipe facile à affronter. Nous avons essayé de créer une ambiance positive. Nous devons continuer sur cette lancée à l’approche des demi-finales. Je ne saurais trop louer les mérites de ces gars-là. On ne gagne pas tous les matchs en faisant simplement circuler le ballon et en enchaînant 1 000 passes. Parfois, il faut savoir gagner moche et c’est ce qu’on a fait ce soir », a balancé Jude Bellingham.