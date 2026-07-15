«Son nouvel ennemi juré» : Thierry Henry explique comment l'Espagne est devenue la bête noire de l'équipe de France !

Amadou Diawara

Après un parcours parfait, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Toutefois, la bande à Kylian Mbappé s'est inclinée face à l'Espagne. Alors que la Roja a l'habitude de faire tomber les Bleus ces dernières années, Thierry Henry a expliqué comment les hommes de Luis de la Fuente les avaient fait déjouer.

Ce mardi soir, l'équipe de France a affronté l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Après avoir battu à la fois le Sénégal, l'Irak, la Norvège, la Suède, le Paraguay et le Maroc, les Bleus sont tombés face à la Roja. Malheureusement pour les hommes de Didier Deschamps, ils ont pris l'habitude d'être surclassés par ceux de Luis de la Fuente ces dernières années. En effet, l'Espagne reste sur trois victoires de rang face à la France en demi-finale : à l'Euro 2024, à la Ligue des Nations 2025 et à la Coupe du Monde 2026.

«Les Espagnols ont contrôlé le ballon» Interrogé au micro de FOX Sports, Thierry Henry a expliqué comment l'Espagne était devenue la bête noire de l'équipe de France. « Les Espagnols ont contrôlé le ballon et ils ont montré pourquoi ils sont champions d’Europe. Ils étaient largement supérieurs. La meilleure équipe a gagné. Si vous n’êtes pas dans le coup dès le départ, ça va être difficile. L’Espagne est la pire équipe contre laquelle on peut être mené 1-0. C’est dur à encaisser. La France doit analyser ce qu’il s’est passé et en ressortir grandie pour revenir dans le but de battre son nouvel ennemi juré », a confié le champion du monde 98 avec les Bleus.