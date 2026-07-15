Coupe du monde 2026 - «Ce n'est pas possible» : Une grave erreur de Didier Deschamps est balancée sur La Chaîne L'EQUIPE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'élimination de l'équipe de France contre l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde continue de faire parler. Le choix de Didier Deschamps de remplacer Adrien Rabiot à la mi-temps est d'ailleurs largement remis en cause.

Présentée comme la grande favorite de la Coupe du monde, l'équipe de France a finalement chuté en demi-finale contre l'Espagne (2-0). Une défaite à l'issue de laquelle Didier Deschamps a notamment été pointée du doigt pour son coaching. En effet, le remplacement d'Adrien Rabiot a la mi-temps intrigue Johan Micoud qui s'étonne que le milieu de terrain ait été remplacé simplement à cause de son carton jaune.

Le remplacement de Rabiot ne passe pas du tout « Ce n'est pas possible. On en parle? Ce n'est pas possible d'avoir ce raisonnement! On est en train de jouer une demi-finale de Coupe du monde. Et tu sors ton meilleur joueur parce qu'il a un jaune et qu'il a refait une faute à la 45e? Ça, je ne peux pas l'entendre. Tu prends un bouillon terrible en première mi-temps et tu en as un qui te sort deux ou trois impacts, qui existe dans le match... et tu le sors », lance-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.