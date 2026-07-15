Coupe du monde 2026 : Balogun se lâche sur la polémique avec Donald Trump

Axel Cornic

Très en vue avec la sélection des Etats-Unis en cette Coupe du monde 2026, Folarin Balogun s’est retrouvé malgré lui au centre d’un énorme scandale. C’est en effet lui qui avait reçu le fameux carton rouge que Donald Trump s’était vanté d’avoir fait suspendre, ce qui a énormément fait parler.

Pendant quelques jours, le football est presque passé au second plan. Président de l’un des pays hôtes de cette Coupe du monde 2026, Donald Trump a une nouvelle fois déclenché une polémique internationale. Il s’est vanté en effet d’avoir usé de ses relations à la FIFA pour suspendre le carton rouge infligé à Folarin Balogun en 16e de finale, afin qu’il puisque jouer contre la Belgique en huitième.

« J'ai compris que cela allait susciter beaucoup de controverse » Si elle a provoqué de très nombreuses réactions, cette décision n’a finalement pas aidé les Etats-Unis à aller plus loin, puisque même avec Balogun ils ont été sèchement battus par les Belges (4-1). Mais plusieurs jours après les évènements, la victime collatérale de toute cette affaire a décidé de s’exprimer. « Ma première réaction a été de me réjouir de faire à nouveau partie de l'équipe, mais quand j'ai commencé à y réfléchir, j'ai compris que cela allait susciter beaucoup de controverse » a déclaré l’attaquant de l’AS Monaco, au micro de CBS News.