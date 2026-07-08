Coupe du Monde 2026 - USA : Balogun sort du silence après le scandale avec Donald Trump

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré lui, Folarin Balogun s’est retrouvé au coeur d’un énorme scandale lors de cette Coupe du monde. En effet, suite à l’intervention de Donald Trump, l’attaquant des Etats-Unis a vu son carton rouge être suspendu, ce qui lui a donné la possibilité de jouer face à la Belgique. Balogun n’a toutefois pas pu empêcher la défaite de sa sélection, suite à laquelle il a d’ailleurs pris la parole.

Auteur de 3 buts durant cette Coupe du monde 2026, Folarin Balogun a toutefois fait davantage parler de lui pour une autre raison pendant la compétition. Tout est parti de son carton rouge reçu lors du seizième de finale face à la Bosnie. L’attaquant des Etats-Unis n’aurait donc pas dû jouer face à la Belgique au tour suivant, mais voilà que suite à l’intervention notamment de Donald Trump, la FIFA a décidé de suspendre le carton rouge de Balogun ce qui lui a ainsi donné la possibilité de jouer face aux Diables Rouges. De quoi alors déclencher un énorme scandale.

« Je veux m’excuser auprès de nos fans, ce n’était pas assez bien quand ça comptait le plus » Présent donc face à la Belgique, Folarin Balogun n’a pu empêcher la défaite des Etats-Unis. La sélection emmenée par Mauricio Pochettino a donc été éliminée en quart de finale de la Coupe du monde. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant des USA a alors pris la parole suite à la fin de cette compétition, disant : « Ma première Coupe du Monde… ça fait mal d’attendre 4 ans pour concourir au plus haut niveau que notre sport peut offrir. Je veux m’excuser auprès de nos fans, ce n’était pas assez bien quand ça comptait le plus et nous vous avons déçus. Le soccer en Amérique ne fera que grandir, la croyance, le talent et la passion ne cessent de croître et je sais que les meilleurs jours sont devant nous, l’avenir appartient à ceux qui ne cessent jamais de croire, ce moment nous motivera. Nous reviendrons. Pourquoi pas nous ? Pour la nation. Pour le drapeau ».