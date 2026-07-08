Coupe du Monde 2026 : «Donald Trump a plombé les Etats-Unis», Daniel Riolo balance sur RMC !

Pierrick Levallet

Un véritable scandale a éclaté avant la rencontre entre les Etats-Unis et la Belgique en huitième de finale de la Coupe du monde 2026. Donald Trump est en effet intervenu pour faire annuler le carton rouge de Folarin Balogun. Finalement, les Américains se sont inclinés face aux Diables Rouges (1-4). Daniel Riolo a alors pointé du doigt le président des Etats-Unis.

La Coupe du monde 2026 a été frappée par un scandale ces dernières heures. Donald Trump est en effet intervenu auprès de la FIFA pour faire annuler le carton rouge infligé à Folarin Balogun afin qu’il puisse disputer le huitième de finale entre les Etats-Unis et la Belgique. Mais la présence du buteur de l’AS Monaco n’a pas été suffisante pour permettre aux Américains de s’imposer, au contraire. Les Diables Rouges ont décroché leur billet pour les quarts de finale du Mondial (1-4). Daniel Riolo s’est alors permis de pointer directement Donald Trump du doigt.

«Je pense qu'il a plombé l'équipe» « Moi, honnêtement, je défends la théorie que Trump a plombé la sélection US. Les voir aussi peu dynamiques alors que depuis le début de la compétition, ils étaient excellents, moi je pense qu'il a plombé l'équipe. Et la Belgique je les ai jamais vu aussi fort. Ça les a surmotivé » a lancé le chroniqueur de RMC au micro de l’After Foot.