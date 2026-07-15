Coupe du monde 2026 - France/Espagne : La blague de Fabian Ruiz qui ne va pas plaire à Michael Olise

Axel Cornic

Les joueurs de Didier Deschamps ont passé une très mauvaise soirée mardi, avec une rencontre extrêmement compliquée face à l’Espagne. Dominée dans quasiment tous les secteurs de jeu, l’équipe de France n’a rien pu faire et s’est donc fait éliminer au stade des demi-finales en cette Coupe du monde 2026.

Tout le monde les voyait aller jusqu’au bout. L’équipe de France a impressionné la planète entière à la Coupe du monde 2026, avec notamment son attaque formée par Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Mais l’Espagne leur a tendu le piège parfait, les éliminant sèchement en demi-finale (2-0).

La France sombre face à l’Espagne Les Bleus n’ont tout simplement rien pu faire, ce qui dénote avec la puissance dégagée jusque-là. Et les critiques sont nombreuses au lendemain de cette élimination. « Ce n’est pas une défaite, ce n’est pas une élimination, c’est une humiliation. On savait qu’on pouvait perdre contre l’Espagne, pas de soucis avec ça, mais pas de cette façon. Ça m’a fait penser aux 80 minutes qu’on a jouées contre l’Argentine en 2022 » a notamment lancé Christophe Dugarry, sur RMC. « On se fait chier, on s’emmerde et on nous dit : "oui mais tais-toi, avec Deschamps, on sait qu’on ne joue pas bien, mais au moins, on gagne". Mais on gagne que dalle ».