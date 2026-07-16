Ayyoub Bouaddi affole le mercato : Voilà pourquoi le PSG a abandonné le dossier !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une Coupe du Monde 2026 très encourageante sous le maillot du Maroc, Ayyoub Bouaddi fait partie des grandes attractions de ce mercato estival. Le jeune milieu de terrain du LOSC a notamment été annoncé comme un renfort potentiel pour le PSG, mais son avenir devrait finalement s'écrire en Premier League. La direction parisienne a souhaité privilégier des profils déjà présents au club...

Quelle sera la prochaine destination d'Ayyoub Bouaddi (18 ans), qui devrait à coup sûr quitter le LOSC avant la fin du mercato estival ? Le PSG, Tottenham, Arsenal, Manchester City... De nombreux prétendants XXL ont été annoncés sur les traces du jeune milieu de terrain marocain ces dernières semaines, et Bouaddi et l'une des grandes sensations de ce marché des transferts édition 2026. Mais à en croire les dernières tendances, le PSG aurait finalement abandonné ce dossier, et préfère se concentrer sur des profils qu'il connait déjà très bien pour composer son milieu de terrain la saison prochaine.

Le PSG a préféré continuer avec Ruiz et Mayulu C'est en tout cas ce qu'a révélé Fabrice Hawkins sur son compte X : « Fabian Ruiz a prolongé au PSG d’un an avec une année en option comme révélé sur RMC dès le mois d’avril. Depuis la prolongation de Senny Mayulu, le PSG a acté qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu. Bien qu’apprécié par les dirigeants, Ayyoub Bouaddi n’a jamais été une piste concrète pour cet été. Son avenir devrait s’écrire en Premier league où une bataille entre les clubs est annoncée prochainement », a précisé le journaliste de RMC, qui annonce donc que le PSG n'a pas souhaité approfondir la piste Ayyoub Bouaddi après avoir bouclé les prolongations de contrat de Fabian Ruiz et Senny Mayulu.