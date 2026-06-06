«Il va y avoir deux ou trois changements» : Jérôme Rothen dévoile les plans du PSG pour le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, le Paris Saint-Germain peut désormais travailler sur son mercato. Et celui-ci pourrait être un peu plus animé que l’an dernier, le club n’ayant accueilli que trois joueurs dont deux gardiens.

Après son deuxième sacre en Ligue des champions, le PSG peut désormais aborder sereinement le mercato estival qui s’annonce un peu plus mouvementé que l’année dernière. Seul Gianluigi Donnarumma avait quitté les rangs parisiens dans la foulée du premier sacre du PSG en C1, tandis que Lucas Chevalier, Renato Marin et Illya Zabarnyi étaient arrivés. « Il y a des postes pour lesquels des départs sont programmés, des joueurs pour lesquels on envisage un départ », a fait savoir le journaliste Fabrice Hawkins sur RMC.

Plusieurs joueurs du PSG sont susceptibles de plier bagage « Je pense que Lee et Ramos qui arrivent en fin de contrat en 2028. Il n’y a pas de négociation pour prolonger leur contrat, a-t-il ajouté. Ensuite, il y a ceux pour qui la situation est floue, ceux qu’on va vraiment surveiller cet été, ceux pour qui ça pourrait bouger. Je pense à Barcola, à Mbaye mais aussi à Mayulu. Barcola fait beaucoup parler, il y a des convoitises en Europe et de gros clubs qui vont se renseigner tant qu’il n’a pas prolongé. Ensuite, il y a ceux qui doivent se positionner, s’ils souhaitent ou non partir, je pense à Lucas Hernandez, Lucas Chevalier et Marquinhos, le club ne le pousse pas vers la sortie mais la question pourrait se poser après deux Ligue des Champions ».