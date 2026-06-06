«C’est inimaginable de le perdre» : L’UBB confirme une offre pour la signature de Louis Bielle-Biarrey !

Pierrick Levallet

L’UBB tient entre ses mains le nouveau phénomène du rugby français. Du haut de ses 22 ans, Louis Bielle-Biarrey fait le bonheur du club bordelais et du XV de France. Les Unionistes souhaitent donc prolonger le contrat de l’ailier français. Laurent Marti a d’ailleurs confirmé avoir déjà fait une offre pour obtenir sa signature.

Après Antoine Dupont, le rugby français a trouvé en Louis Bielle-Biarrey son nouveau phénomène. L’ailier de 22 ans ne cesse d’impressionner son monde, que ce soit avec le XV de France ou l’UBB. Le club bordelais aimerait donc prolonger son contrat qui court pour le moment jusqu’en juin 2027 et ainsi conserver pour quelques années supplémentaires. Laurent Marti a d’ailleurs confirmé avoir déjà dégainé une offre pour obtenir sa signature.

«C'est un super joueur, un super mec, un des fleurons de notre rugby» « Je peux aller jusqu'à l'offre que je viens d'envoyer, parce que c'est inimaginable de perdre Louis. C'est un super joueur, un super mec, un des fleurons de notre rugby. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Cette prolongation ne peut se faire que sous deux angles : un respect strict du règlement et dans l'équilibre du salary-cap. La facilité pour moi, ce serait d'envoyer une somme qu'il ne peut pas refuser, puis d'expliquer à Yannick qu'il va manquer quatre joueurs. Je me dois de rester dans une certaine limite » a confié le président de l’UBB dans un entretien accordé à Sud Ouest.