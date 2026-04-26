Equipe de France : Jamais convoqué par Deschamps, il rêve de disputer la Coupe du Monde !

Amadou Diawara

La Coupe du Monde 2026 sera organisée du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. S'il n'a jamais été convoqué par Didier Deschamps, Estéban Lepaul (Stade Rennais, 26 ans) rêve tout de même de disputer la compétition sous les couleurs de l'équipe de France.

Très en vue du côté du SCO d'Angers, Estéban Lepaul a alarmé la direction du Stade Rennais. A tel point que les Bretons ont déboursé environ 13,5M€ pour s'attacher les services du buteur de 26 ans. Un choix payant, puisqu'Estéban Lepaul est actuellement le meilleur scoreur de Ligue 1 avec 17 réalisations.

Didier Deschamps : Un journaliste français n’en veut pas au Real Madrid et propose un autre nom pour le prochain entraîneur https://t.co/FFEro2lEE4 — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

«C’est un rêve pour n’importe qui» Auteur de prestations XXL en Ligue 1 cette saison, Estéban Lepaul ne manque pas d'ambition. En effet, le numéro 9 du Stade Rennais espère taper dans l'oeil de Didier Deschamps, et ce, pour pouvoir disputer la prochaine Coupe du Monde sous le maillot bleu. « Si je sens que c’est possible l’équipe de France ? Au vu du parcours que j’ai, je pense que je n’ai plus le droit de me priver de rien. L’équipe de France, c’est un rêve pour n’importe qui. Si j’avais la chance et l’honneur de pouvoir représenter un jour (mon pays) et de chanter la Marseillaise, ça serait le Graal. Je pense qu’il n’y a rien qui est plus haut qu’une sélection en équipe de France. Comme beaucoup de gens, ça fait partie de mes rêves. La Coupe du monde, c’est le summum », a affirmé Estéban Lepaul lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1) ce dimanche matin.