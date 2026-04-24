Kolo Muani ou Lewandowski : Le choix qui pourrait changer le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG va de nouveau essayer de se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables. Ce sera notamment le cas de Randal Kolo Muani qui va faire son retour de Tottenham où il vit une saison décevante. Mais alors que la Juventus semblait être la destination la plus probable, Robert Lewandowski pourrait finalement être préféré à l'ancien Nantais.

Durant le prochain mercato estival, le PSG va de nouveau se retrouver confronter au cas Kolo Muani. Et pour cause, l'attaquant français, recruté près de 95M€ durant l'été 2023, connaît une nouvelle saison décevante à Tottenham où il est prêté depuis le début de la saison. Les Spurs sont même en grand danger puisqu'ils sont actuellement relégable. Quoi qu'il arrive pour le club londonien, Randal Kolo Muani fera son retour au PSG cet été, sans savoir de quoi son avenir sera fait alors qu'il n'est jamais réellement entré dans les plans de Luis Enrique.

🚨| @SebEcrivainFoot: During a recent meeting, Arne Slot expressed an interest in signing PSG striker Randal Kolo Muani, who is currently on loan at Spurs.



Slot believes the 27-year-old's profile would be compatible with the squad. pic.twitter.com/Y8oURObmD5 — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) April 18, 2026

La Juve préfère finalement Lewandowski ? Et la solution pourrait venir de la Juventus qui a gardé un excellent souvenir du passage de six mois de l'ancien Nantais. Cependant, Tuttosport vient jeter un énorme froid dans ce dossier, en assurant que désormais, la priorité de la Vieille Dame se nome Robert Lewandowski. Il faut dire que le contrat de l'attaquant polonais s'achève le 30 juin prochain au FC Barcelone ce qui représente une sacrée opportunité pour la Juve qui n'aurait donc pas d'indemnité de transfert à verser. Néanmoins, la concurrence sera forcément très importante pour la Vieille Dame dans ce dossier. L'Arabie Saoudite et la MLS sont également à l'affût pour Robert Lewandowski, tout comme l'AC Milan.