Equipe de France - «Dans une nouvelle histoire avec Zidane, il y sera» : Une première surprise après la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane en équipe de France, cela ne semble plus être qu'une question de temps désormais. Une dernière Coupe du monde avant que Didier Deschamps se retire. Pour ce Mondial en Amérique du nord (11 juin-19 juillet), il ne faudra pas compter sur Esteban Lepaul selon Walid Acherchour bien que son nom circule dans les médias. Mais avec Zidane, l'histoire pourrait être différente.

Zinedine Zidane, sauf énorme retournement de situation, héritera de l'équipe de France une fois la Coupe du monde terminée (11 juin-19 juillet). Après 14 années de service, Didier Deschamps lui passera le flambeau. D'un membre de France 98 à un autre pour les Bleus. Une nouvelle page de la sélection tricolore sera donc écrite avec une surprise à compter de la saison prochaine ?

«Pour la Coupe du monde c'est trop précoce» Lundi soir pendant la diffusion de l'After Foot sur RMC, Walid Acherchour a pris la parole concernant le débat Esteban Lepaul pour la Coupe du monde qui prend de l'ampleur ces derniers jours. A ses yeux, c'est tout bonnement utopique. « Je préfère Kolo Muani à Lepaul ? Tous les jours. Je critique souvent les listes et le conformisme de Didier Deschamps. Il a une connaissance du haut niveau que Lepaul n'a pas aujourd'hui. Esteban Lepaul il faudra qu'il franchisse une étape l'année prochaine. Et il va aller en équipe de France en continuant comme ça pour l'Euro, pour la Coupe du monde c'est trop précoce ».