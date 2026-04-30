Deschamps tient son Zidane pour la Coupe du monde : Daniel Riolo valide !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après sa prestation XXL face au PSG (5-4) sur la pelouse du Parc des Princes, Michael Olise a reçu les éloges de Christophe Dugarry, comparant les qualités du joueur du Bayern Munich à celles de Zinedine Zidane. Pour le journaliste Daniel Riolo, cette comparaison a du sens.

Au lendemain de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), Christophe Dugarry s’est montré dithyrambique en évoquant la prestation de Michael Olise. « Je crois qu’on ne se rend pas de ce à quoi on est en train d’assister. Ce joueur par rapport à d’autres grands joueurs, je pense à Yamal, Musiala, Mbappé, lui est devenu très fort sur le tard. Je pense qu’on ne se rend pas compte de ce à quoi on est en train d’assister et de vivre. C’est un joueur hors norme », a confié le champion du monde 1998 sur RMC, osant même la comparaison avec son grand ami Zinedine Zidane.

« Je pense qu’il y a du Zizou dans ce mec-là » « Je vais peut-être aller un peu loin, je pense qu’il y a du Zizou dans ce mec-là, dans sa façon d’être un peu nonchalant, dans sa façon de contrôler le ballon, dans sa façon de jouer avec son corps, de se déplacer entre les lignes, sa vision du jeu, a ajouté Christophe Dugarry. Je pense qu’on est en train d’assister à la naissance vraiment d’un crack. Je pense qu’on est au tout début de ce qu’il est capable de faire ce garçon. On en a vu des joueurs qui vont vite, mais lui je trouve qu’il a vraiment quelque chose de différent et il est capable de tout faire. Je pense qu’on est au début de quelque chose de gigantesque ».