Dembélé et Olise comme Zidane et Henry en 1998 : La statistique que personne n’avait vue venir avant la Coupe du monde 2026 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps a vu trois de ses joueurs trouver le chemin des filets lors des demi-finales aller de la Ligue des champions avec Dayot Upamecano, Michael Olise et Ousmane Dembélé. De bon augure pour la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été ? Une statistique le montre…

A l’approche de la Coupe du monde, chaque statistique favorable à l’équipe de France est bonne à prendre pour les plus superstitieux des supporters. Celle dévoilée par Stats du Foot après les demi-finales aller de la Ligue des champions ne va pas leur déplaire. Mardi soir, certains Français présents sur la pelouse du Parc des Princes ont eu l’occasion de s’illustrer lors de l’incroyable demi-finale entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), ce qui pourrait porter chance aux Bleus en Amérique du Nord.

Upamecano, Olise et Dembélé buteurs en demie Trois joueurs de Didier Deschamps ont en effet trouvé le chemin des filets cette semaine, tous lors de la première demi-finale aller : Dayot Upamecano, Michael Olise et Ousmane Dembélé. C’est une première depuis 1998, année où l’équipe de France a décroché la première Coupe du Monde de son histoire à domicile. Quelques mois avant l’événement, Christian Karembeu, Zinédine Zidane et Thierry Henry avaient également marqué en demi-finale.