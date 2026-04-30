Dembélé et Olise comme Zidane et Henry en 1998 : La statistique que personne n’avait vue venir avant la Coupe du monde 2026 !

Didier Deschamps a vu trois de ses joueurs trouver le chemin des filets lors des demi-finales aller de la Ligue des champions avec Dayot Upamecano, Michael Olise et Ousmane Dembélé. De bon augure pour la Coupe du monde en Amérique du Nord cet été ? Une statistique le montre…
A l’approche de la Coupe du monde, chaque statistique favorable à l’équipe de France est bonne à prendre pour les plus superstitieux des supporters. Celle dévoilée par Stats du Foot après les demi-finales aller de la Ligue des champions ne va pas leur déplaire. Mardi soir, certains Français présents sur la pelouse du Parc des Princes ont eu l’occasion de s’illustrer lors de l’incroyable demi-finale entre le PSG et le Bayern Munich (5-4), ce qui pourrait porter chance aux Bleus en Amérique du Nord.
Upamecano, Olise et Dembélé buteurs en demie
Trois joueurs de Didier Deschamps ont en effet trouvé le chemin des filets cette semaine, tous lors de la première demi-finale aller : Dayot Upamecano, Michael Olise et Ousmane Dembélé. C’est une première depuis 1998, année où l’équipe de France a décroché la première Coupe du Monde de son histoire à domicile. Quelques mois avant l’événement, Christian Karembeu, Zinédine Zidane et Thierry Henry avaient également marqué en demi-finale.
Un bon signe pour le Mondial ?
Zinedine Zidane s’était illustré lors du match aller avec la Juventus face à l’AS Monaco (4-1), avant que Thierry Henry ne fasse de même au retour, permettant au club de la Principauté de l’emporter au Stade Louis-II sans parvenir pour autant à se qualifier (3-2). De son côté, Christian Karambeu avait inscrit l’un des deux buts du Real Madrid contre le Borussia Dortmund (2-0) à l’aller. Les Merengue avaient décroché le Graal en cette saison 1997-98 en battant la Juventus en finale sur une réalisation de Predrag Mijatović. Une défaite qui n’avait pas empêché Zinedine Zidane de décrocher le Ballon d’Or quelques mois plus tard…