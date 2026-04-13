Mercato - OM - Grenwood : Le risque qui refroidit beaucoup de monde pour son transfert

Si Mason Greenwood est aujourd'hui un joueur de l'OM, il pourrait bien ne plus l'être d'ici quelques semaines. En effet, à l'approche du mercato estival, il est de plus en plus question d'un potentiel transfert de Mason Greenwood. Avec l'Anglais, le club phocéen pourrait alors empocher un joli chèque. Mais voilà que s'offrir l'Olympien en refroidirait aujourd'hui plus d'un. Explications.
Le mercato estival approche et de nombreuses questions existent concernant l'avenir de certains Marseillais. Cela vaut notamment pour Mason Greenwood. Disposant d'un contrat jusqu'en 2029 avec le club phocéen, l'Anglais pourrait partir à l'issue de sa deuxième saison avec le club phocéen. Compte tenu de sa situation financière, l'OM pourrait au final voir d'un bon oeil une vente de Greenwood, dont la valeur marchande n'a cessé de grimper en flèche. Mais encore faut-il qu'un club soit intéressé.
Un transfert risqué
Partira ? Ne partira pas ? Il a été question de l'avenir de Mason Greenwood dans les colonnes de La Provence. Alors qu'une vente du joueur de l'OM permettrait au club phocéen de combler les trous face à la DNCG, le quotidien régional explique qu'il faudrait qu'une équipe prenne le risque de recruter Greenwood compte tenu de ses déboires passés en Angleterre. Quelqu'un va-t-il alors oser ?
« Greenwood ? Oui je le vois partir »
Journaliste pour L'Equipe, Mathieu Grégoire s'était lui dernièrement prononcé sur l'avenir de Mason Greenwood à l'OM. C'est alors qu'il avait annoncé : « Greenwood ? Oui je le vois partir. (…) Moi je pense qu’il aura fait à peu près le tour à l’OM. Il n’y a pas d’atomes crochus avec la direction sportive. Déjà l’an dernier, en mars 2025, ça se tendait un peu côté OM, il y avait des défaites, il était un peu vu comme le mec qui ne travaille pas défensivement. Lui l’a mal pris à l’époque. Il voyait la direction sportive en faire un bouc-émissaire. Ce qui se disait l’été dernier c’est on le vendra l’été prochain s’il ne se bouge pas les fesses. Ça il ne l’a pas oublié. Oui, s’il a un beau challenge, je le vois partir cet été ».