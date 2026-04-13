Mercato - OM - Grenwood : Le risque qui refroidit beaucoup de monde pour son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Mason Greenwood est aujourd'hui un joueur de l'OM, il pourrait bien ne plus l'être d'ici quelques semaines. En effet, à l'approche du mercato estival, il est de plus en plus question d'un potentiel transfert de Mason Greenwood. Avec l'Anglais, le club phocéen pourrait alors empocher un joli chèque. Mais voilà que s'offrir l'Olympien en refroidirait aujourd'hui plus d'un. Explications.

Le mercato estival approche et de nombreuses questions existent concernant l'avenir de certains Marseillais. Cela vaut notamment pour Mason Greenwood. Disposant d'un contrat jusqu'en 2029 avec le club phocéen, l'Anglais pourrait partir à l'issue de sa deuxième saison avec le club phocéen. Compte tenu de sa situation financière, l'OM pourrait au final voir d'un bon oeil une vente de Greenwood, dont la valeur marchande n'a cessé de grimper en flèche. Mais encore faut-il qu'un club soit intéressé.

OM - «Le mec était connu des services de police» : Avant son départ, un joueur a eu peur pour sa famille ! https://t.co/S2gcawnPNq — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Un transfert risqué Partira ? Ne partira pas ? Il a été question de l'avenir de Mason Greenwood dans les colonnes de La Provence. Alors qu'une vente du joueur de l'OM permettrait au club phocéen de combler les trous face à la DNCG, le quotidien régional explique qu'il faudrait qu'une équipe prenne le risque de recruter Greenwood compte tenu de ses déboires passés en Angleterre. Quelqu'un va-t-il alors oser ?