Après l’humiliation contre le FC Nantes, Rémy Cabella enfonce publiquement l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur contre son ancien club, Rémy Cabella a largement contribué à la victoire du FC Nantes contre l’OM samedi (3-0). Un match qui place le club phocéen dans une situation très compliquée. Mais après la rencontre, Cabella n’a pas épargné les Marseillais.

Comme souvent quand ça ne va pas, un ancien de la maison vient enfoncer le clou. Ce fut le cas pour l’OM battu sur la pelouse du FC Nantes samedi (0-3) avec notamment un but de Rémy Cabella, passé par l’OM. Une défaite qui fait très mal au club phocéen désormais distancé dans la course à la Ligue des champions. Et après la rencontre, l’ancien Marseillais s’est d’ailleurs confié sur la situation marseillaise. Et sans retenue.

Cabella commente la situation de l’OM « Ce n’est pas ma faute. Après, ça ne se joue pas uniquement sur ce match. Ça fait quelque temps qu’ils sont un peu en dedans, et c’est dommage parce qu’ils ont de bons joueurs. Il leur manquait aussi quelques éléments. Quand on regarde l’effectif, il manque encore quelque chose, mais je soutiens toujours l’OM. Je regarde leurs matches et je leur souhaite de finir en Ligue des Champions. Il faut qu’ils se remettent tous dans le même bateau et qu’ils poussent ensemble vers l’avant. Ils ont aussi la chance d’avoir des supporters, et ça peut leur faire du bien », confie-t-il en zone mixte avant d’évoquer les consignes de Frédéric Guilbert.